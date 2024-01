Justice: Les travailleurs en grève dès ce jeudi

L’Union nationale des travailleurs de la Justice (Untj) est sur les traces radicales des éternels contestataires du mouvement « And Gueusseum/Santé ». Pour preuve, elle sera en grève pendant 48 heures, à compter de ce jeudi. L’organisation invite ainsi tous les travailleurs à suivre scrupuleusement son quatrième plan d’actions. Les travailleurs de la Justice dénoncent l’indifférence des autorités face à leurs revendications, qualifiées de « réalistes et réalisables ».



D'aprés le quotidien "Rewmi", l’Untj demande l’intégration de cette structure regroupant les travailleurs de ce corps, en tant qu’entité syndicale représentative des travailleurs de la Justice, au comité de gestion du fonds commun des greffes, en modifiant l’arrêté interministériel en date du 13 novembre 2007, abrogeant l’arrêté du 24 février 1999. Ces braves travailleurs de la Justice réclament aussi le reclassement à la hiérarchie A2 pour tous les greffiers, sans condition, du fait de l’existence « insoutenable » de deux hiérarchies dans un même corps.



Ils souhaitent aussi la pérennisation et le paiement des salaires au plus tard, le 5 de chaque mois. Le virement des fonds communs au plus tard le 15 de chaque mois et l’indemnité de logement des travailleurs de la Justice font partie des revendications des syndicalistes.