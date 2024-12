Justice : Liberté provisoire pour « Khalifa rappeur » Rédigé par leral.net le Vendredi 27 Décembre 2024 à 21:28 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS-Le rappeur Khalifa Ababacar Khoureychi Ba, alias « Khalifa Rappeur », a bénéficié d'une liberté provisoire, dans l'affaire l'opposant à Demba Ka. Khalifa Ababacar Khoureychi Ba, alias "Khalifa Rappeur", libre après son séjour carcéral. Il a été placé sous mandat de dépôt le 16 décembre pour collecte illicite, diffusion de données personnelles et injures publiques envers l'homme d'affaires Demba Ka, Il vient de bénéficier d'une liberté provisoire après le désistement du plaignant, Demba Ka. Cette décision fait suite à une requête déposée par son avocat, Me Bamba Cissé, et acceptée par le juge d'instruction.



Source : Source : https://www.xalimasn.com/justice-liberte-provisoir...

