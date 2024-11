Justice: Massata Diack face à un nouveau procès Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Novembre 2024 à 19:26 | | 0 commentaire(s)|

XALIMANEWS: La Cour de cassation a partiellement annulé la condamnation de Papa Massata Diack, prononcée dans le cadre de l’affaire de corruption et de dopage d’athlètes russes en 2011. Condamné à cinq ans de prison pour corruption et complicité de corruption, il devra être rejugé par la cour d’appel de Paris, qui examinera à nouveau […] XALIMANEWS: La Cour de cassation a partiellement annulé la condamnation de Papa Massata Diack, prononcée dans le cadre de l’affaire de corruption et de dopage d’athlètes russes en 2011. Condamné à cinq ans de prison pour corruption et complicité de corruption, il devra être rejugé par la cour d’appel de Paris, qui examinera à nouveau sa culpabilité sur certains chefs d’accusation. Papa Massata Diack, fils de l’ancien président de la Fédération internationale d’athlétisme (IAAF) Lamine Diack, avait été reconnu coupable en première instance et en appel d’avoir participé à un réseau de pots-de-vin visant à dissimuler des cas de dopage sanguin chez des athlètes russes. Ce système aurait permis à certains d’entre eux de participer aux Jeux olympiques de Londres en 2012, en échange de contrats de parrainage de la part de sponsors russes. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel n’avait pas suffisamment motivé son jugement concernant la complicité de corruption passive de Diack. Ce nouveau procès pourrait aussi réexaminer les peines prononcées, notamment l’amende de 500 000 euros et la peine de prison. Ce retournement offre à Papa Massata Diack une nouvelle opportunité de défendre sa cause, alors qu’il reste accusé d’avoir détourné environ 15 millions d’euros via des montages financiers complexes. Wiwsport



Source : Source : https://www.xalimasn.com/justice-massata-diack-fac...

