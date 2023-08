Justice: Me Juan Branco libre (Vidéo)

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2023 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

L’avocat français Me Juan Branco, vient d'être libéré sous contrôle judicaire avec un ordre d'expulsion vers la France, selon Me Robin Binsard, avocat à la cour.



Selon nos confrères, M.Branco a gardé le silence depuis son arrestation.



Il a été arrêté samedi par la Mauritanie et envoyé en prison dimanche au Sénégal.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook