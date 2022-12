Justice: Mimi Touré demande la libération de PAN, en détention depuis plusieurs jours

" Le moment est venu pour le journaliste Pape Alé Niang (PAN) de recouvrer sa liberté. Ceci n’honore pas notre démocratie encore moins notre honneur sur le plan international. " Sans mâcher ses mots, l’ancien ministre Mimi Touré exige que le journaliste de "Dakar Matin" soit remis en liberté et retrouve son travail, relate Rewmi.



L’ancien Premier ministre Aminata Touré sort encore une nouvelle fois pour exiger la libération immédiate du journaliste Pape Alé Niang. Ce dernier est en effet en détention depuis six jours, pour des « informations de nature à nuire à la défense nationale ».



Selon elle, on doit libérer le journaliste Pape Alé Niang, dans les plus brefs délais. " En tout cas, tout ceci n’honore point notre démocratie ", a déclaré Aminata Touré, ce mardi.



" Vous savez que Pape Alé Niang a été évacué à l’hôpital Principal depuis samedi soir. Il est très éprouvé par sa grève de la faim qu’il observe depuis sa nouvelle incarcération, le mardi 20 décembre ", a dit son avocat, Me Moussa Sarr.



Pape Alé Niang avait été renvoyé en prison le 20 décembre 2022, après avoir été remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire le 14 décembre 2022.