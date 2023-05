Justice: Oustaz Assane Seck inculpé et placé sous mandat de dépôt

Oustaz Assane Seck de la Sen Tv est inculpé des chefs des articles 80 et 95 du Code pénal et placé en détention en application de l’article 139 du Code de procédure pénale.



D’après son avocat Me Cheikh Khoureychi Bâ, le juge d’instruction du deuxième cabinet a suivi le procureur de la République dans son réquisitoire introductif dans cette affaire.



A rappeler que dans une émission télévisée, Oustaz Seck affirmait qu’une élection sans Ousmane Sonko au Sénégal serait synonyme de violences dans le pays. «Soit Sonko est candidat et gagne les élections, soit le pays va s’enflammer», avait-il dit.