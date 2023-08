Justice: Pape Alé Niang bénéficie d'une liberté provisoire

Le journaliste Pape Alé Niang, arrêté le 29 juillet dernier pour appel à l’insurrection, a été remis en liberté, mardi, a appris l’APS de son avocat, Moussa Sarr.



‘’Il a bénéficié d’une liberté provisoire, qui n’est pas assortie d’un contrôle judiciaire’’, a précisé Me Sarr, indique l'Aps.



‘’Son état de santé est préoccupant’’, a-t-il ajouté, sans toutefois dire si cela a motivé ou pas la remise en liberté du journaliste.



Pape Alé Niang, directeur du site d’information Dakar Matin, avait été arrêté à la suite d’un live Facebook qu’il a fait après l’arrestation survenue vendredi 28 juillet de l’opposant Ousmane Sonko, maire de Ziguinchor (sud).



Le journaliste, proche de M. Sonko et très critique envers le pouvoir, a passé plusieurs mois en détention entre fin 2022 et début 2023.



En janvier, il avait bénéficié d’une liberté provisoire tout en étant sous contrôle judiciaire.