Justice : Pape Alé Niang sera entendu sur le fond ce vendredi 10 décembre par le Doyen des juges Pape Alé Niang sera entendu sur le fond ce vendredi 10 décembre par le Doyen des juges. Une information de son avocat, Me Moussa Sarr, contacté par Senego.

« Je vous confirme l’information, Pape Alé Niang sera entendu sur le fond vendredi prochain », révèle Me Moussa Sarr. L’avocat informe à Senego qu’aussitôt après l’audition de son client par le Doyen des juges, une demande de liberté provisoire sera déposée.



Pour rappel, Pape Alé Niang est poursuivi pour divulgations d’informations non rendues publiques par l’autorité compétente de nature à nuire à la défense nationale, recel de documents administratifs et militaire, diffusion de fausses nouvelles de nature à jeter le discrédit sur les institutions publiques. Il a été inculpé et Placé sous mandat de dépôt le 9 novembre dernier.



