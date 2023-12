Justice: Procès du prêcheur Oumar Sall ce vendredi Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Décembre 2023 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

Le prêcheur Oumar Sall fera de nouveau face à la justice ce vendredi 8 décembre. Arrêté et placé en garde à vue par la Division spéciale de cyber sécurité de la police nationale, il a été placé sous mandat de dépôt pour avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie Tidiane. Son procès a été renvoyé ce 1er décembre suite à la demande des avocats des parties civiles qui se sont nouvellement constitués pour cette affaire. Le prêcheur a été arrêté depuis le 15 novembre suite à des plaintes déposées par plusieurs personnes et associations affiliées à la Tarikha Tidiane.



Source : Le prêcheur Oumar Sall fera de nouveau face à la justice ce vendredi 8 décembre. Arrêté et placé en garde à vue par la Division spéciale de cyber sécurité de la police nationale, il a été placé sous mandat de dépôt pour avoir dénigré des pratiques cultuelles de la confrérie Tidiane. Son procès a été […]Source : https://lesoleil.sn/justice-proces-du-precheur-oum...

Accueil Envoyer à un ami Partager