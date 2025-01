Justice : Tabaski Ngom sera présentée au parquet du Pool judiciaire financier en début de semaine prochaine.

Tabaski Ngom, inspectrice du Trésor, n'est pas encore au bout de ses peines. Sa garde a vue prolongée pour le week-end, elle sera présentée en début de semaine prochaine au parquet du Pool judiciaire financier (Pjf).



La mise en cause file droit vers l'inculpation pour blanchiment de capitaux, escroquerie sur des fonds publics, d'après L'Observateur, repris par Seneweb.



Accusé par son ancienne collaboratrice, Tabaski Ngom, Mor Guèye, propriétaire des entreprises Sen Setal et Web Sen, a été arrêté mardi dernier par la Brigade de recherches de Saly Portudal, rappelle la même source. Qui avance que lors de son audition, ce dernier a déclaré que «Tabaski Ngom, loin d'être la victime qu'elle prétend, lui aurait remis des chèques pour qu'il les dépose, non pas dans les comptes de la Crse [Commission de régulation du secteur de l'Énergie], mais bien dans ceux de ses propres entreprises, Sen Setal et Web Sen.»



Pire, glisse le journal, «poussant son argumentaire encore plus loin, Mor Guèye affirme que le montant total des chèques s'élevait à 681 millions FCfa. Mais que Tabaski Ngom lui aurait signifié qu'une partie de la somme [243 millions] est destinée au député-maire, Moustapha Diop, pour le financement de sa campagne électorale lors des Législatives de 2024».



Dans cette affaire, le Procureur financier, El Hadji Alioune Abdoulaye Sylla, a déjà ordonné que toutes les personnes liées au dossier soient entendues. «Sauf que contrairement à Tabaski Ngom et Mor Guèye, le député-maire de Louga, Moustapha Diop, est couvert par son immunité parlementaire», relève L'Observateur.