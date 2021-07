Justice: les deux danseurs de Wally Seck condamnés à un mois de prison ferme

Les deux danseurs de Wally Seck, Ameth Thiou et Amady Badiane ont été condamnés, ce mardi, à 1 an dont 1 mois de prison ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar.



Le parquet avait requis 2 ans dont 6 mois ferme lors du procès, rappelle "Libération" online qui donne la nouvelle. Les deux danseurs étaient visés pour outrage public aux bonnes mœurs et acte impudique.