KANTÉ BUTEUR, CHELSEA S'ÉCLATE À HUDDERSFIELD

Le Chelsea de Maurizio Sarri a parfaitement débuté sa saison de Premier League avec un large succès ce samedi sur la pelouse de Huddersfield (0-3).



Débuts compliqués, mais débuts réussis : Chelsea et Tottenham ont suivi samedi l'exemple de Manchester United, vainqueur avec difficulté de Leicester la veille (2-1), pour s'imposer lors de la 1re journée de Premier League.



Dimanche, les deux favoris Manchester City et Liverpool tenteront de faire de même. Le champion en titre se rendra à Arsenal (15h00 GMT) alors que le finaliste malheureux de la Ligue des champions accueillera West Ham (12h30 GMT).



Première victoire pour Sarri

Les Blues ont écrasé Huddersfield (3-0), mais n'ont pas impressionné. Maurizio Sarri, dont l'arrivée tardive il y a moins d'un mois, a perturbé la préparation, pourra au moins être rassuré : Chelsea est efficace. Sans briller, les Londoniens ont marqué sur leurs deux seules tentatives en première période.



Le Bleu champion du monde, Ngolo Kanté, a ouvert la marque d'une reprise de volée, puis la recrue Jorginho a converti un penalty. Fort de cet avantage face aux faibles Terriers, les Blues ont déroulé avant qu'Hazard, entré pour le dernier quart d'heure, ne virevolte pour offrir le dernier but à Pedro.



Toutefois, la défense de Chelsea, malgré la présence du gardien le plus cher du monde, Kepa, dans les buts, n'a pas convaincu. Une nouvelle défense à quatre, bien différente de la défense à cinq d'Antonio Conte, dans laquelle David Luiz a multiplié les erreurs et peut s'estimer chanceux de ne pas avoir concédé de but.



Malheureux promus

Malgré les fortunes dépensées au mercato, Fulham s'est incliné à domicile pour son retour en Premier League. Face à Crystal Palace (0-2), régénéré par la prolongation de Roy Hodgson, les Cottagers ont coulé, en dépit d'un très bon match de leur recrue Seri (ex-Nice). Les Eagles ont marqué par Schlupp et leur star Zaha pour continuer sur leur lancée de la saison dernière. Cardiff, promis à faire l'ascenseur, n'a lui pas existé à Bournemouth (2-0).



Le riche champion de D2 Wolverhampton a lui, sauvé l'honneur des promus dans le dernier match de la journée. Les Wolves ont arraché le match nul contre Everton (2-2), grâce à une passe décisive et un maître coup franc de Neves. Côté Toffees, Marco Silva doit déjà penser qu'il a bien fait de casser sa tirelire pour Richarlison (45 M EUR): le Brésilien a réussi un doublé pour sa première apparition !



Résultats de la 1ère journée :

Vendredi

Manchester United-Leicester 2-1

Samedi

Newcastle-Tottenham 1-2

Fulham-Crystal Palace 0-2

Bournemouth-Cardiff 2-0

Huddersfield-Chelsea 0-3

Watford-Brighton 2-0

Wolverhampton-Everton 2-2

Dimanche

Liverpool-West Ham

Southampton-Burnley

Arsenal-Manchester City











Le Figaro