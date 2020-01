KAOLACK - Un Américain tué à coups de machette dans sa maison

Mouhamed, le jeune Américain qui était interné à l’hopital Elhadji Ibrahima Niass après avoir reçu des coups de machette par des bandits hier, aux environs de 2h du matin dans son domicile à Fass Kahone, a finalement perdu la vie.



Ce dernier qui tentait de s’opposer aux malfaiteurs qui ont réussi à emporter une grosse somme d’argent et plusieurs matériels importants, a fini ses jours à l'hôpital quelques heures après.

Selon nos sources, ces malfaiteurs qui étaient au nombre de 6, sont activement recherchés par la Gendarmerie.



Rappelons que Médina Baye est une des cités religieuses les plus fréquentées par des citoyens américains.



Mouhamed avait quitté les États-Unis dès le bas âge, s'était installé définitivement à Kaolack pour apprendre le Coran et les rudiments de sa religion mais aussi pour être à côté du fief de son guide religieux, Cheikh Al Islam Baye Niass.





Abdoulaye Diallo

Correspondant à Kaolack



