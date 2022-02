KÉDOUGOU / HYDRAULIQUE : L'ancien maire Mamadou Hadji Cissé au chevet des habitants de Kongori.

Malgré le fait qu'il ne soit plus maire de Kédougou, Mamadou Hadji Cissé, n'hésite pas venir en aide aux populations nécessiteuses. C'est le cas avec celles du quartier Kongori, confrontées à un sérieux problème d'eau. Les habitants de ce quartier ont finalement retrouvé le liquide précieux.



En effet, ce forage a été réalisé par Mamadou Hadji Cissé depuis plusieurs années lors des grands moments de pénurie d'eau dans ce quartier. Mais le forage est tombé en panne et c'est ainsi que les usagers ont sollicité l'appui du donateur pour la réparation à chaque fois que le forage tombait en panne, il a toujours ainsi répondu à l'appel de ces derniers.



Les habitants de ce quartier ont ainsi tenu à remercier chaleureusement l'ancien maire Mamadou Hadji Cissé, pour la réparation du forage qui était en panne depuis plus d'un mois.



Cette fois ci encore, un montant conséquent vient d'être débloqué par M. H. Cissé pour mettre en marche ce joyau qui permettra à la population de s'approvisionner suffisamment en eau en cette période de canicule.

www.dakaractu.com

Source : https://www.dakaractu.com/KEDOUGOU-HYDRAULIQUE-L-a...