KOLDA: Après la construction de salles de classe, le Conseil départemental dote les collèges de 300 tables-bancs d’une valeur de 18 millions FCfa

Après la construction de salles de classe, le Conseil départemental dote les collèges de 300 tables-bancs d'une valeur de 18 millions, qui seront répartis dans les 15 collèges bénéficiaires pour permettre aux potaches d’étudier dans de bonnes conditions.



À ce titre, une cérémonie de remise a été effectuée ce jeudi 19 août sous la houlette du président du Conseil départemental Moussa Baldé, des principaux de collège et des parents d’élèves. Avec cet acte, le Conseil départemental vient soulager les collèges souvent déficitaires en tables-bancs pour améliorer les conditions d’études des élèves.



Pour le président du Conseil départemental de Kolda, le ministre Moussa Baldé, « au vu des ressources dont nous disposons et les efforts que nous avons fournis dans le secteur, on n'aura pas froid aux yeux de présenter notre bilan d’ici peu. Sans compter la construction des salles, nous avons accompagné l’école en informatique et reprographie. L’école est une surpriorité pour nous car l’outil le plus puissant pour changer une société est l’éducation… »



Abondant dans ce sens, Jean Santos représentant la Cosydep d’avancer : « le Conseil départemental nous enlève une épine du pied avec la réception de ces tables-bancs. Et c’est l’occasion pour nous de féliciter le Conseil départemental pour ses efforts inlassables pour l’éducation... »



Présente à cette cérémonie, l’Association des parents d’élèves n’a pas manqué d’encourager le Conseil départemental à continuer dans ce sens, c'est-à-dire à œuvrer pour « le bien-être de la communauté... »

