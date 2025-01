KOLDA : Cheikh Tidiane Dièye (Ministre de l’hydraulique et de l’assainissement) pose la 1ere pierre du nouveau forage et des 39.000 branchements sociaux… Rédigé par leral.net le Samedi 18 Janvier 2025 à 23:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de l’hydraulique et de l’assainissement, Cheikh Tidiane Dièye, vient de poser la pierre du nouveau forage et des 39.000 branchements sociaux pour renforcer le système d'alimentation en eau potable de la commune. Ainsi, il a procédé à ce lancement ce samedi 18 janvier aux quartiers Bouna Kane et Château d’eau devant les populations. C’est une occasion saisie par le ministre pour préciser que l’approvisionnement en eau potable sera renforcé passant de 6. 400 mètres cubes/jour à 10.000 mètres cubes/jour. À cela, il faut ajouter que les branchements sociaux vont soulager les nombreuses familles vulnérables. Dans la foulée, avec la réalisation de ces forages, les difficultés d’accès à l’eau potable seront un vieux souvenir. D’ailleurs, ce sera un ouf de soulagement, souligne Madame Niang Baldé (badiène gox) qui soutient que la santé de la mère et de l’enfant va s’améliorer. Dans la même lancée, Alseyni Ba premier vice-président du conseil départemental n’a pas manqué de rappeler l’importance de la disponibilité de l’eau. En ce sens, il soutient que le dragage du fleuve est une priorité et qu’il pense que le ministre aura une oreille attentive à cette préoccupation. Il faut rappeler que l’accès à l'eau potable est de 51% en milieu urbain dans la région, c’est pourquoi il faut augmenter l’approvisionnement.

