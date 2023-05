KOLDA : La section Pastef (YAW) manifeste son soutien et sa solidarité à Ousmane Sonko… Rédigé par leral.net le Mardi 23 Mai 2023 à 00:49 | | 0 commentaire(s)|

La section locale de Pastef au nom de la coalition YAW, condamne les oppressions contre Ousmane Sonko, le président du Pastef. C’est une chose que la coalition YAW regrette et déplore avec la dernière énergie. Famara Mané, le coordonnateur de Pastef Kolda, estime que YAW manifeste sa compassion et son soutien à Ousmane Sonko. En ce sens, ce dernier et la coalition avancent que les libertés du pays sont piétinées. Dans cette optique, il soutient que la coalition apporte tout son soutien pour la libération de leur camarade Salif Dabo encore en prison. Ils l’ont fait savoir en conférence de presse ce lundi 22 mai, veille du procès d’Ousmane Sonko et Adji Sarr.



Sans détours, précise Famara Mané, « nous exigeons de ce gouvernement qu'il respecte les droits des citoyens. Pour cela, nous voulons qu’Ousmane Sonko jouisse de sa liberté à l’image de tous les citoyens du pays. Mais, le constat est qu’Ousmane Sonko ne peut plus se mouvoir aussi bien à Dakar qu'à Ziguinchor. En ce sens, nous pensons que le Sénégal a atteint un niveau de démocratie où tous les citoyens doivent être égaux devant les juridictions. » Dans la foulée, il souligne que « toutes nos demandes de manifestations sont refusées systématiquement par l’autorité administrative. Et ceci ne favorise pas un climat paisible. Cependant, je rappelle que nous ne faisons pas de troubles à l’ordre public. D’ailleurs, aucune de nos manifestations n’a connu de trouble… »



Dans cette lancée, aborde Sassoum Lèye Kouyaté, vice-coordonnateur Pastef/Kolda, « nous déplorons l’attitude injuste du gouvernement envers Ousmane Sonko. Mais, nous allons user de notre droit constitutionnel pour manifester notre désapprobation. » D’ailleurs, estime-t-il : « nous avons vu que depuis 2012 Macky Sall cherche à éliminer ses potentiels adversaires politiques à l’image de Karim Meïssa Wade et d’Ousmane Sonko. Alors que tous ceux qui sont avec lui se la coulent douce avec des fautes lourdes. Mais, nous constatons que l’opposition est persécutée par ce régime sur du faux. C’est pourquoi, je précise que cette fois-ci c’est le peuple qui va trancher pour Ousmane Sonko sur ce dossier inutile et sans fondement… »

