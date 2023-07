KOLDA : les jeunes à l’école du plan Sénégal émergent (PSE) pour l’élaboration de plan d’actions…

Les jeunes de la région de Kolda sont à l’école du plan Sénégal émergent pour l’élaboration de plan d’actions. Ainsi, sous l’égide du ministre de la jeunesse via le bureau des opérations et de suivi a organisé ce forum afin que les jeunes expriment leurs besoins à la base pour les accompagner dans le cadre du PSE. En ce sens, cette rencontre va permettre de recueillir les besoins, identifier les problématiques et proposer des solutions.



À cet effet, présidant la cérémonie le gouverneur Saër Ndao estime qu’il faut adapter les projets aux réalités locales pour plus d’efficacité sur le terrain. C’est pourquoi, ce forum porte sur le renouveau de la vie associative et la gouvernance des maisons de jeunesse et citoyenneté. D’ailleurs, l'objet de ce forum est le PSE comme référentiel qui englobe notamment le PSE priorité jeunesse.



À en croire Saër Ndao « ce forum est consacré au jeunes dans le cadre du PSE pour voir comment les accompagner. En ce sens, il est plus facile de dérouler si on est acteur de la conception des plans d'actions. » Dans la foulée, il soutient « de ce qui a été défini quelle est la part des jeunes de Kolda pour construire le développement. Ainsi, les jeunes seront acteurs de tout le processus de ce plan d'actions. Donc ensemble, on va discuter pour aller vers l'atteinte des objectifs d'où la méthodologie du coaching. C'est pourquoi, je précise qu’il faut adapter les projets aux réalités locales pour des résultats probants. »



D'après Samba Gaye directeur de la vie associative au ministère de la jeunesse, « cette descente dans chaque région va faciliter l'opérationnalisation sur le terrain comme chacune d’entre elles a ses spécificités. L'objectif est d'avoir des attentes et des propositions venant des jeunes pour revoir comment les prendre en charge dans le cadre du PSE. » À cela, il ajoute « nous sommes sur le terrain pour recueillir les propositions directes des jeunes pour une meilleure prise en charge des questions d'emplois, de formation entre autres. Ces séances de partage vont permettre d'avoir des recommandations cruciales pour aboutir à un plan d'actions… »



Kabir Kane président jeunes de Médina Yoro Foula d’avancer « les axes prioritaires pour nous sont l’entrepreneuriat, le suivi des projets, la formation sur la citoyenneté, dans l'agriculture en nous dotant du matériel agricole. Cependant, nous voulons que le domaine agricole communautaire (DAC) de Fafacourou soit une réalité car il pourrait régler les questions d'emplois et d'employabilité. »

