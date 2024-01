KOLDA : Moussa Baldé (président conseil départemental/MESRI) remet 20 batteuses d'arachide aux producteurs…

Le Conseil départemental et son président Moussa Baldé entament bien la nouvelle année (2024) en remettant 20 batteuses d’arachide aux producteurs. Ces efforts entrent dans le cadre de la continuité de la mécanisation de l’agriculture que se sont assigné le président du conseil départemental et son équipe. Ainsi, cette remise ne se limite pas seulement au département, puisque le ministre Moussa Baldé l’a élargie à d’autres producteurs de la région.



Ces batteuses vont permettre de limiter les pertes de récoltes tout en gagnant en temps et sécurité par rapport aux incendies. C’est pourquoi, Moussa Baldé inscrit cette action aussi dans le cadre de l’autonomisation des femmes et des jeunes pour mieux lutter contre le chômage, la pauvreté entre autres. C’est une occasion qu’il a saisie pour souhaiter « une bonne année aux koldois, aux sénégalais d’ici et de la diaspora. »





À l’en croire, « c’est avec plaisir que nous réceptionnons ces 20 batteuses d’arachide que nous allons distribuer à travers le département, voire la région. Ainsi, nous allons cibler de grands producteurs de notre région comme des notables, des guides religieux pour leur permettre de pouvoir faire ce travail de battage de façon mécanique sans attendre une main d’œuvre venant d’ailleurs. » Dans la foulée, il précise : « c’est une série de remises que nous faisons depuis 2019. Chaque année, nous remettons des batteuses car nous voulons que la mécanisation agricole prenne la place sur le travail manuel de battage. »



Aux jeunes, il soutient : « comme je le dis souvent, le boulot que font nos jeunes quand ils sortent s’ils le font ici, ils seront riches en étant chez eux. Et d’ailleurs, c’est avec les jeunes que j’ai eu la première expérience dans le département avec les batteuses. À l’époque, j’avais mis à leur disposition une batteuse sans la leur donner. Après deux mois, ils avaient tous gagné un million au moins. C’est en ce sens que les ai conseillés de se mettre à l’auto-entrepreneuriat… »



Sény Mballo est un des bénéficiaires et producteur du village de Delecou Sara (Commune Ndorna) du département de Médina Yoro Foula. À ce titre, il précise qu'avec « les batteuses nous allons gagner de l’argent, mais également limiter nos pertes liées au manque de vent, les incendies et la divagation des animaux. C'est pourquoi, nous remercions le président du Conseil départemental, Moussa Baldé, pour son soutien constant auprès des producteurs, voire des populations... »

