KOLDA : Moussa Baldé reconduit ministre de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Samedi 9 Mars 2024

Pour ce nouveau gouvernement du Premier ministre Sidiki Kaba, Moussa Baldé occupe les ministères de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. Ainsi, le président du Conseil départemental de Kolda est à ce jour peut-être l'un des premiers koldois à occuper un portefeuille ministériel couplé. De la SODAGRI en passant par le ministère de l'agriculture, Moussa Baldé n'a cessé de gravir les échelons. Et étant renforcé du ministère de l'éducation nationale en plus du ministère de l'enseignement supérieur, Moussa Baldé reste dans la constance. D'ailleurs, en bénéficiant de cette confiance du président de la république Macky Sall, cela montre que le Pr Moussa Baldé reste le maître du jeu du Bby au Fouladou.

Source : Source : https://www.dakaractu.com/KOLDA-Moussa-Balde-recon...

