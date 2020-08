KOLDA : UN IMAM DÉPLORE LE RELÂCHEMENT DANS LA PRÉVENTION DE LA COVID-19 Rédigé par leral.net le Samedi 1 Août 2020 à 04:32 | | 0 commentaire(s)|

L’imam de la grande mosquée de Kolda (sud), Thierno Alassane Tall, a déploré vendredi le relâchement des populations dans la prévention de la Covid-19 et les a invitées au respect strict des gestes barrières permettant d’éviter la maladie à coronavirus. ‘’La maladie est toujours présente, mais nous constatons avec regret le relâchement chez les populations, […] L’imam de la grande mosquée de Kolda (sud), Thierno Alassane Tall, a déploré vendredi le relâchement des populations dans la prévention de la Covid-19 et les a invitées au respect strict des gestes barrières permettant d’éviter la maladie à coronavirus. ‘’La maladie est toujours présente, mais nous constatons avec regret le relâchement chez les populations, concernant les gestes barrières’’, a-t-ildéclaré lors de la prière de Tabaski, la fête musulmane commémorant la foi et la soumission dont a fait preuve le prophète Ibrahim envers Dieu. ‘’Je recommande vivement le respect des gestes barrières : le port de masque, le lavage des mains avec de l’eau et du savon, et le respect de la distanciation physique’’, a lancé Thierno Alassane Tall aux fidèles. Le guide religieux a exhorté les populations au respect des recommandations de l’islam. Il lancé un appel à la ‘’transparence’’ dans la gestion de tout bien public. ‘’Toute personne qui occupe un poste à responsabilités rendra compte de sa gestion devant le Seigneur. Tous ceux à qui on a confié des responsabilités doivent accomplir leur mission en sachant qu’un jour ils seront face au Seigneur pour rendre compte de leur gestion’’, a dit l’imam. Il déplore la régression des ‘’valeurs islamiques, le manque d’honnêteté, le non-respect de la parole donnée et des engagements pris’’, chez certains fidèles. aps



Source : Source : https://xalimasn.com/kolda-un-imam-deplore-le-rela...

