KOLDA : Un bus des militants de la coalition "Takku Wallu" prend feu

Le pire a été évité sur l'axe Kolda - Salikégné, dans la commune rurale de Guiro Yoro Bocar. En effet, sur le chemin du retour, le bus transportant les nombreux militants venus à Kolda pour accueillir la caravane de la coalition nationale Takku Wallu a pris feu. Heureusement, le chauffeur a réussi à arrêter le véhicule à temps, permettant aux passagers de s’échapper sans blessé à déplorer. Le bus, quant à lui, a été entièrement détruit par les flammes. Selon les premières informations, l'incident serait dû à une défaillance électrique.



Ces militants, originaires des communes de Guiro Yoro Bocar et de Salikégné, avaient fait le déplacement à Kolda pour accueillir Sidiki Kaba et sa délégation, en campagne pour les Législatives anticipées prévues pour le 17 novembre prochain. Fidèles à la coalition Takku Wallu, ces militants ruraux apportent leur soutien à la campagne, après avoir longtemps été considérés comme le fief du ministre Moussa Baldé, tête de liste départementale de la coalition.



Le Pr. Moussa Baldé, qui a toujours misé sur le monde rural lors des diverses élections, a su s'imposer et gagner la confiance de cette population, d'abord en tant que directeur général de la SODAGRI en 2013, puis en tant que ministre de l'Agriculture.



avec seneweb