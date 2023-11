KOLDA : "dans le département on a 16230 parrains sur un objectif de 12830 parrains pour la région...7200 parrains dans la commune.." Seydou Fall (coordonnateur communal/parrainage). Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Novembre 2023 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

La collecte des parrains se poursuit à Kolda pour tous les candidats. Ainsi, le parti démocratique sénégalais (pds) a récolté 16.230 parrains dans le département sur un objectif de 12.830 parrains dans la région. A cela s'ajoute les 7.200 parrains déjà récoltés. Ces chiffres sont avancés par le coordonnateur communal au parrainage du Pds à Kolda Seydou Fall. D'après ce dernier, ces résultats dépassent de loin leur attente et le travail continue sur le terrain. Et ces chiffres confirment notre bon travail sur le terrain.



A en croire Seydou Fall " le parti nous a fixé un objectif de 12.830 parrains dans la région alors qu'actuellement on a 16.230 parrains. Ainsi, ces chiffres sont repartis comme suit Kolda 4641 parrains, Vélingara 5293 et MYF 2896 parrains. Et aujourd'hui, nous venons de recevoir 150 parrains de Papis Sané président de la fédération des acteurs culturels du pds."



Dans la foulée, il précise " actuellement dans la commune on est à 7200 parrains. En ce sens, ces bons résultats sont un moyen pour nous de mesurer le baromètre de notre parti. D'ailleurs, en le faisant nous avons été très satisfaits et surpris des résultats qui ont dépassé nos attentes." C'est ce qui lui fait avancer " le travail fait en amont a porté ses fruits et que notre parti reste toujours fort au fouladou. Et sur ce le travail continue sur le terrain. C'est pourquoi, ces résultats demeurent une source de motivation pour les responsables et militants du parti..."

Source : Source : https://www.dakaractu.com/KOLDA-dans-le-departemen...

