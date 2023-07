KOLDA : un jeune homme poignardé à mort...

Un jeune d'une vingtaine d'années a été poignardé à mort au quartier Saré kémo cette nuit du mardi 04 juillet. D'après, les premiers éléments de la police il aurait été poignardé à la carotide. Dans la foulée, la police aurait également identifié l'auteur du crime qui serait en fuite pour le moment. Mais ce qui est sûr le commissaire Malick Dieng et ses hommes ont déjà ouvert une enquête pour le retrouver dans les plus brefs délais.



A l'heure où ces lignes sont écrites, les sapeurs pompiers et les forces de défense et de sécurité s'affairent pour acheminer le corps à la morgue de l'hôpital régional. Ainsi, ce serait d'après les forces de défense et de sécurité pour des besoins d'une éventuelle autopsie pour déterminer les causes du crime.

Nous y reviendrons...

