Kaffrine : 27 personnes mortes du paludisme en 2019 La région de Kaffrine a enregistré 8 367 cas de paludisme, dont 27 personnes décédées selon la RFM. Un chiffre nettement en hausse comparé à l’année dernière où 15 décès ont été enregistrés, et seulement 7 décès en 2017. A signaler que des cas de Dengue et de Crimée-Congo ont également notés dans cette région cette année.

