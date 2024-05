Kaffrine : Des milliers de bovins, ovins et autres animaux volés en une année et estimés à plus de 114 millions FCFA. Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2024 à 00:11 | | 0 commentaire(s)|

Les vols de bétail récurrents un peu partout au Sénégal inquiètent énormément les éleveurs. 1.861 ovins, 30 chevaux, 104 vaches et un total de 1.896 animaux ont été volés sur un ensemble de 30 villages dans le département de Kaffrine. C'est le constat fait en une année lors du forum sur le vol de bétail organisé, ce week-end, par le mouvement "Arr Sun momel" avec les 31 chefs de village et représentants d'autres villages. La rencontre s'est tenue à Nguenth Ngouye (Kathiote) dans le département de Kaffrine. D'après ces victimes, le montant approximatif de ces pertes est estimé à 114 640 000 FCFA. Cependant, Bassirou Kane de "Arr Sun momel" sollicite le soutien du nouveau régime pour la mise en œuvre du projet "Aynabé" dont l'objectif vise à éradiquer le vol de bétail également d'atteindre l'autosuffisance en mouton...

