Kaffrine / Incendie: deux maisons et un grenier rempli partent en fumée, un enfant à l'origine du... Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Avril 2022 à 06:47 | | 0 commentaire(s)| Un incendie d'une rare violence s'est déclaré à Keur Babou 2, dans la commune de Diokoul Mbeulboup, logée dans région de Kaffrine, arrondissement de Katial, ce samedi 23 avril 2022 aux environs de 15h. Un enfant qui tentait d'allumer le feu pour préparer à manger a été à l'origine de cet incendie qui a réduit en cendres deux maisons et le grenier qui servait de réserve aux familles. Rien n'a été épargné et le feu , malgré l'arrivée des sapeurs pompiers, a laissé un tas de ruines et de désespoir pour des lendemains noirs.





