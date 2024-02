Kaffrine : La Fédération des acteurs culturels officiellement lancée Rédigé par leral.net le Mercredi 7 Février 2024 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a procédé, le 5 février, au lancement officiel de la Fédération des acteurs culturels de Kaffrine (Ferack). C’était en présence du gouverneur de la région El hadj Bouya Amar, du Préfet et de nombreux acteurs culturels de la région. KAFFRINE – La Fédération des […] Le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow, a procédé, le 5 février, au lancement officiel de la Fédération des acteurs culturels de Kaffrine (Ferack). C’était en présence du gouverneur de la région El hadj Bouya Amar, du Préfet et de nombreux acteurs culturels de la région. KAFFRINE – La Fédération des acteurs culturels de la région de Kaffrine a été officiellement lancée, le lundi 5 février, par le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. La cérémonie s’est déroulée au Conseil départemental de Kaffrine. « Cette plateforme a pour but de redorer le blason de la culture dans le Ndoucoumane afin d’unifier tous les acteurs culturels autour de l’essentiel », a déclaré M. Sow. Selon lui, la région de Kaffrine possède des talents immenses. En atteste, a-t-il justifié, le représentant du Sénégal à la Biennale de Venise, l’artiste visuel Alioune Diagne, originaire de cette localité. « Je crois fermement que si les acteurs culturels sont appuyés, ils peuvent contribuer à apporter de belles choses au Sénégal », a souligné la tutelle. D’après le Ministre de la Culture, ce constat s’est démontré lors du Festival national des arts et cultures (Fesnac) où les acteurs culturels régionaux se sont distingués en remportant, notamment le premier prix dédié au conte. « C’est pourquoi j’ai décidé, dès mon retour à Dakar, de remettre une subvention de 5 millions de FCfa à la Fédération des acteurs culturels de Kaffrine en vue d’appuyer leurs futures activités », a-t-il indiqué. Dans la même veine, le Ministre de la Culture a déclaré qu’il va solliciter la Direction de la cinématographie pour créer des programmes pour des formations en création cinématographique. « Kaffrine mérite d’avoir sa propre série télévisée. Les ressources sont là. Des formations en création cinématographique seront lancées dans la région. De même, les bénéficiaires et les acteurs culturels pourront être financés dans le cadre du Fonds de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle (Fopica) », a estimé Aliou Sow qui prévoit également de lancer dans la région un concours de productions d’œuvres d’art pour immortaliser l’histoire du Ndoucoumane. « Nous saluons la pleine collaboration du Ministre et de ses collaborateurs ainsi que du Gouverneur et de l’administration régionale dans le but de propulser la culture très haut », s’est réjoui Fallou Ndiéguène, le président de la Fédération des acteurs culturels de Kaffrine (Ferack). Marième Fatou DRAMÉ (Correspondante) DÉCORATION DE LA SPHÈRE ADMINISTRATIVE Le Ministère de la Culture signe une convention de prêts de tableaux avec la Gouvernance Une convention de prêt de tableaux d’art a été signée, le 5 février, entre la gouvernance de Kaffrine et le Ministère de la Culture et du Patrimoine historique. Cette dotation d’œuvres d’art va servir à décorer les locaux de la nouvelle sphère ministérielle de Kaffrine, inaugurée le 16 novembre dernier. « C’est lors du vernissage du salon des arts visuels de Kaffrine, il y a quelques mois, que j’avais eu le plaisir de visiter ces tableaux réalisés par des fils de Kaffrine. J’avais donc pris la décision de les acheter afin de les prêter pour la décoration de la sphère administrative de Kaffrine », a rappelé le Ministre de la Culture et du Patrimoine historique, Aliou Sow. Le Gouverneur de Kaffrine, Elhadj Bouya Amar, a magnifié l’action du Ministère de la Culture qui s’inscrit en droite ligne avec les objectifs du Chef de l’État. « Nous tâcherons de préserver ces tableaux de grande qualité, tout comme il nous a été demandé par le Président Macky Sall lors de l’inauguration de la sphère administrative de veiller à la préservation de ce joyau », a-t-il indiqué. M. F. DRAMÉ (Correspondante)



