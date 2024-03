Kaffrine : La députée Amy Ndiaye Gniby dans de sales draps

Devenue tristement célèbre suite à la condamnation des deux députés du PUR pour coups et blessures, la députée et maire de Gniby qui s’était faite oublier depuis, est dans le collimateur de ses administrés. La plateforme Ànd Siggil Gniby, accuse Amy Ndiaye de gestion nébuleuse de la […]<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sénégal</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Atlanticactu / Kaffrine / Gniby / Babacar Sy</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Devenue tristement célèbre suite à la condamnation des deux députés du PUR pour coups et blessures, la députée et maire de Gniby qui s’était fait oublier depuis, est dans le collimateur de ses administrés. La plateforme Ànd Siggil Gniby accuse Amy Ndiaye de gestion nébuleuse de la mairie.</span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Lors d’un point de presse, le porte-parole du mouvement laisse entendre que <strong>«<em>madame le maire Amy Ndiaye s’est séparée de beaucoup de ses militants qui l’ont soutenue jusqu’à son accession à la municipalité à cause de son arrogance</em>». </strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong>Selon la plateforme, elle fait dans la surfacturation et gère la mairie avec une telle légèreté que plusieurs impairs ont été détectés.</strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">«<em>Une addiction d’eau a été facturée à 5 millions de FCFA alors qu’il s’agit d’un don de l’Office des Forages Ruraux (OFOR) en plus de la réfection d’un poste de santé qui a coûté 16 millions de francs alors que le coût des travaux a été évalué à près de 5 millions. Le plus grave reste le problème des travailleurs du programme Xëyu Ndaw Yi. Chaque fin du mois, leur salaire est divisé par trois dont seule une partie leur revient</em>», a déclaré le porte-parole.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Face aux accusations du collectif, l’édile de Gniby se réserve le droit de se prononcer pour le moment.</span></h5><br /><br />Source : <a href="https://atlanticactu.com/kaffrine-la-deputee-amy-ndiaye-gniby-dans-de-sales-draps/" class="link">https://atlanticactu.com/kaffrine-la-deputee-amy-n...</a>















