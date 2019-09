Kaffrine: PROMISE pour la pérennisation de la Micro finance Islamique (REPORTAGE LERAL TV) Dans le cadre de sa tournée de sensibilisation et de communication, le programme de développement de la micro finance islamique au Sénégal (PROMISE) a tenu à Kaffrine un atelier, une occasion pour le Coordonnateur National Mme Yaye Fatou Diagne, d'annoncer la création de 50.000 micro-projets et 25 mille nouveaux emplois .

Le Promise compte aussi s'atteler à l'éducation financière, à l'appropriation de la finance islamique et à lutter contre la précarité surtout dans les zones rurales.

