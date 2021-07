Kaffrine: Un candidat au Baccalauréat exclu pour usage du téléphone Un candidat au baccalauréat surpris en train d’utiliser son téléphone portable, jeudi, a été exclu de son centre d’examen, a-t-on appris des autorités académiques. L’incident s’est produit à l’école Notre Dame de Kaffrine.





Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Juillet 2021 à 19:58 | | 0 commentaire(s)|

’’Il faut préciser que c’est une candidature libre (…) et la conduite à tenir est très simple, il est d’office exclu du centre, son téléphone confisqué et sera ensuite réquisitionné par la police pour vérifier s’il opérait seul ou s’il était dans un réseau’’, a expliqué l’inspacteur d'Académie Aboubacar Sadikh Niang.



Il s’exprimait après une visite dans trois centres d’examen au sein d’une délégation conduite par l’adjointe au gouverneur, Tiguida Wagué.



Ils ont visité le centre Notre Dame de Kaffrine, le lycée Babacar Kobar Ndao de Kaffrine et le lycée Yoro Penda Sy de Nganda.



M. Niang attend le rapport du jury qu’il va transmettre à l’Office du bac, en vue d’une traduction du candidat devant un Conseil de discipline.



Il a réitéré un appel ’’ en direction des élèves et des parents (…) sur l’obligation pour l’élève de ne pas se présenter au centre avec un téléphone portable, car son utilisation est formellement interdite ’’.



D'après l'Aps, le démarrage de l’examen s’est déroulé dans le respect du protocole sanitaire en cette période de pandémie.



L’Académie de Kaffrine compte 2978 candidats (contre 3030 l’année dernière), répartis dans 11 centres et 9 jurys.



L’essentiel des candidats sont inscrits dans les séries littéraires.



Les forces de défense et de sécurité assurent la sécurité dans tous les centres d’examen.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos