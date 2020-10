Kaffrine : Un commerçant retrouvé mort dans sa boutique.

Les habitants de Pèye (Kaffrine) sont dans l'émoi et la consternation. Ce, suite à la découverte tôt ce matin du corps sans vie d'un boutiquier du nom de B. Tine, âgé de 44 ans.



Les voisins étaient surpris de voir encore la boutique du doyen Tine fermée, ce qui n'était pas dans ses habitudes, c'est ainsi qu'ils ont alors décidé de passer par la fenêtre. Mais l'irréparable s'était déjà produit parce que le premier qui s'est introduit dans la boutique, a trouvé le corps sans vie de ce dernier à même le sol qui tentait sans doute d'ouvrir la porte mais en vain.



Interpellés, la police et les sapeurs pompiers se sont déportés sur les lieux pour respectivement procéder au constat et évacuer la dépouille à la morgue de l'hôpital régional de Kaffrine.



Le certificat de genre de mort révèle un écoulement de sang provoqué par la chute avec absence de lésion corporelle...



















