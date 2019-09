Kaffrine: Un handicapé moteur se noie dans les eaux de pluie

Aliou Diallo, un handicapé moteur, habitant le village de Pathé-Toucouleur dans le département de Kaffrine s’est noyé dans un bassin rempli d'eau de pluie. L'observateur informe que son corps sans vie a été retrouvé sous le pont qui relie les villages Pathé-Toucouleur et Pathé-Thiangaye.



Le défunt s'était rendu dans le village voisin de Pathé-Thiangaye pour y suivre un match de football (navétanes), opposant les deux villages. En tentant de traverser le pont défectueux, il a trébuché et, a glissé au fond de l'eau. Sans assistance et vulnérable, il se débat sans succès, puis passe de vie à trépas.



Suite à une battue organisée par ses proches, son corps sera retrouvé le lendemain, flottant à la face des eaux de pluies, sous le pont en question. La dépouille sera repêchée par les sapeurs-pompiers et acheminée à la morgue de l’hôpital régional de Kaffrine.

