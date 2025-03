Kaffrine : Un plan contre les inondations prend forme

Kaffrine a accueilli un atelier de restitution de l’étude sur la caractérisation des risques d’inondation dans la commune. Cette rencontre a réuni les autorités administratives, les élus locaux, les délégués de quartiers et d’autres parties prenantes afin de partager les résultats de l’étude menée par la Direction de la prévention et de la gestion des inondations du ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement.

Présidant la rencontre, Mme Aïchatou Ndiaye Diallo, préfet de Kaffrine, a exprimé sa satisfaction quant à la qualité du travail réalisé. « L’étude est d’abord un diagnostic situationnel de la problématique de la gestion des inondations à Kaffrine. Elle a permis de confirmer nos informations sur les sites sensibles et d’identifier les obstacles qui entravent la gestion des inondations. Mais elle va plus loin en proposant des pistes de solutions », a-t-elle déclaré. Elle a également salué la forte implication des acteurs locaux, soulignant que les recommandations de l’étude feront l’objet de discussions approfondies avec les autorités territoriales afin d’affiner les solutions et de recueillir l’adhésion des populations pour leur mise en œuvre.

Pour sa part, M. Madické Cissé, directeur de la prévention et de la gestion des inondations, a rappelé le contexte de l’étude, qui s’inscrit dans un programme de développement de solutions structurelles pour les zones les plus vulnérables du pays. « Le degré de vulnérabilité à Kaffrine concerne environ 36 000 habitants sur les 60 000 que compte la commune. Ces personnes, réparties dans différents quartiers, sont exposées à des dommages importants en cas de fortes pluies », a-t-il expliqué.

L’étude a également permis d’identifier les conséquences économiques des inondations. « Rien que pour Diamaguène Centre, les dégâts ont été estimés à environ 900 millions de FCFA sur une période de 20 ans si aucune mesure n’est prise. L’État, à travers les services compétents, va travailler sur la mise en place d’un décret d’utilité publique pour encadrer l’occupation des zones à risque », a ajouté M. Cissé.

Un outil numérique d’aide à la décision, accessible via Internet, a été conçu pour permettre aux autorités locales de mieux anticiper et gérer les risques d’inondation. Il offrira la possibilité d’estimer les dégâts potentiels par quartier et d’évaluer le coût des solutions à mettre en œuvre. « Nous reviendrons en juin pour intégrer les solutions et affiner les coûts des ouvrages nécessaires. Le ministre lancera officiellement cet outil pour qu’il puisse être utilisé efficacement dans la prise de décisions », a promis le directeur de la prévention et de la gestion des inondations.

Cet atelier marque ainsi une étape importante dans la lutte contre les inondations à Kaffrine, avec l’objectif de bâtir une résilience durable face à ce phénomène récurrent.

