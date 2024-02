Kaffrine: Visite de chantier de la Coordonnatrice nationale de PROMOVILLES, Mme Astou Diokhané Sow, ce jeudi Dans le cadre du suivi des projets, la Coordonnatrice nationale du Programme de Modernisation des Villes (PROMOVILLES), Mme Astou DIOKHANE SOW a effectué une visite de chantier ce jeudi 29 février 2024 dans la commune de Kaffrine pour évaluer l’état d’avancement des travaux en présence des autorités locales. Cette visite a été effectuée en présence du Ministre maire Abdoulaye Seydou SOW, du Gouverneur de la région de Kaffrine El Hadj Bouya Amar et du préfet de Kaffrine Moustapha DIAW.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Février 2024 à 19:20 | | 0 commentaire(s)|

Suite á une présentation générale du projet par le chef de projet M. Mor Talla Mbengue, la délégation a visité l’ensemble des tronçons sur lesquels les travaux sont en cours notamment au niveau des quartiers de Diamagueune et Kaffrine 2 avec un taux d’exécution globale de 30%.



Les populations rencontrées, notamment le chef du quartier de Diamagueune Baye SerigneSalane est revenu sur le caractère participatif du projet et leur implication dans la gestion environnementale du chantier. Dans la même lancée, M. Abdoulaye Seydou SOW Maire de la commune de Kaffrine, a témoigné de la bonne exécution des travaux du PROMOVILLES et a exhorté toutes les autorités locales à maintenir l’accompagnement pour un bon déroulement et dans les meilleurs délais. Il a marqué sa satisfaction par rapport à la réalisation des travaux et, a tenu à féliciter la coordonnatrice nationale et l’ensemble de ses équipes pour le travail remarquable effectué au profit des populations.



Pour rappel, financé par le Gouvernement du Sénégal à travers la Banque Arabe pour le Développement Économique en Afrique (BADEA) pour une montant total 5,07 milliardsde FCFA TTC, les travaux d’infrastructures pour la commune de Kaffrine ont effectivement démarré par la réalisation de 6,7 km de voirie répartis sur 9 tronçons desservant 12 quartiers. Il s’agit des axes suivants :

- RN1 station Totale direction Sentie Moussa,

- Bretelle RN1 à la hauteur de la gendarmerie en direction Lougué,

- Bretelle RN1 vers Mame Ass Niasse

- RN1 jouxtant domicile MatarDiakhan-Ecole 1 domicile AA/ adjoint gouverneur

- Jonction route de LouguéN°4 et route Santhie Moussa

- RN1 jouxtant domicile feu SeniDiankhan-feu Omar Thiam Ecole 5

- Bretelle route de Kaffrine II vers le poste de santé de Diamaguène,

- bretelle poste de santé de Diamaguène vers domicile Oumy Mbaye,

- Prolongement du centre de santé qui traverse Mbamba



Par ailleurs, l’intervention du PROMOVILLES à Kaffrine a démarré par les travaux de pavage du programme xeyundaw ni qui ont permis de former et d’insérer 287 jeunes de la localité qui ont exécutés plus de 38900m2 de pavage.





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook