Kaffrine : le faible taux de scolarisation inquiète Le taux de scolarisation ne dépasse pas 50% à Kaffrine. C’est ce qui a été révélé, hier, au cours d’un CRD. Une situation qui s’explique du fait que, pour la plupart, les salles de classe sont encore des abris provisoires. D’ailleurs, les autorités locales soulignent que 3000 élèves ont dû retourner dans leurs maisons à cause de cette situation. Il y a aussi le fait que Kaffrine ne dispose que d’un seul lycée. Une amélioration est, toutefois, en vue, avec la construction annoncée d’un second lycée à Kaffrine.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Janvier 2020 à 10:06 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos