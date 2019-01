Kaffrine: un grave accident fait 2 morts et plusieurs blessés

Un accident d’une rare violence s’est produit sur la RN1, entre Keur Babou ( 5km de la capitale du Ndoucoumane, commune de Ndiognick) et Kaffrine.



Un camion malien est entré en collision avec un tracteur venant de Boulel, aux environs de 23 heures.



Selon les informations obtenues par Al Fayda, 2 morts ont été dénombrés pour le moment et plusieurs blessés graves. Les corps sans vie (de sexe masculin) et les blessés enregistrés, ont été conduits à l’hôpital régional de Kaffrine.



senenews

