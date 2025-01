Kaffrine : un incendie ravage plusieurs ateliers de menuiserie

Sénégal Atlanticactu/ Kaffrine/ Saliou Ndong Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, détruisant plusieurs ateliers de menuiserie situés à proximité du marché central de Kaffrine. Le sinistre, survenu aux alentours de 23 heures, a causé d’importants dégâts matériels, évalués à plusieurs millions de francs CFA. Les pompiers de la 33ème compagnie […]

Atlanticactu/ Kaffrine/ Saliou Ndong

Un incendie s’est déclaré dans la nuit de mardi à mercredi, détruisant plusieurs ateliers de menuiserie situés à proximité du marché central de Kaffrine. Le sinistre, survenu aux alentours de 23 heures, a causé d’importants dégâts matériels, évalués à plusieurs millions de francs CFA.

Les pompiers de la 33ème compagnie d’incendie et de secours de Kaffrine, avec l’aide des propriétaires des cantines et des citoyens, sont parvenus à maîtriser les flammes. Les causes de l’incendie restent inconnues pour l’instant, et une enquête a été ouverte par les autorités compétentes.

Source : https://atlanticactu.com/kaffrine-un-incendie-rava...