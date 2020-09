Kaffrine: une assistante comptable arrêtée pour détournement de fonds

Le commissariat central de police de Kaffrine a arrêté une assistante comptable de l’Institut Supérieur d’Informatique (ISI) soupçonnée de détournement de fonds et de destruction de biens appartenant à autrui, a appris l’«APS» lundi de source policière. Il est reproché à l’employée de l’ISI d’avoir détourné plus de 4 millions Fcfa au sein de cet établissement d’enseignement supérieur. «Cette somme est constituée des virements et des ordres de mission à disposition en sa faveur, soit 4.111.302 Fcfa, à quoi s’ajoutent des montants non versés à la caisse, d’une valeur de 329.200 francs CFA», précise la même source policière.



L’assistante comptable âgée de 27 ans aurait avoué, devant les enquêteurs, les faits qui lui sont reprochés. Elle aurait planifié, le 18 août dernier, aux environs de 22 heures, un cambriolage des bureaux de l’ISI à Kaffrine. Venus procéder à la constatation des faits, les policiers avaient relevé plusieurs dégâts concernant notamment l’imprimante du bureau du directeur de l’ISI, trouvée à terre, comme d’autres documents. «L’assistante comptable a avoué avoir planifié le cambriolage, reconnaissant par la même occasion les faits de détournement de fonds au préjudice de l’ISI», déclare la même source. Titulaire d’une licence 3 en banque, finance et assurance, elle est mariée sans enfant.

