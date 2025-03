Kafountine – Cascade d’accidents en mer : Les pêcheurs en zone de turbulence Kafountine dans le département de Bignona commence à se faire une triste réputation de zone de drame, avec la cascade d’accidents en mer. Après la collusion de pirogues, il y a quelques jours, accident qui a fait deux pêcheurs portés disparus, c’est un autre drame qui secoue ce foyer de pèche. Avant-hier, une pirogue avec à bord six pécheurs a chaviré au large des côtes de Kafountine faisant trois portés disparus parmi les pécheurs. Hier, un corps sans vie a été repêché plongeant la zone dans la consternation. Source Sud Quotidien

L’atmosphère était lourde au quai de pèche de Kafountine où la tristesse se lisait sur les visages. Un vent violent occasionnant une forte houle serait à l’origine de ce cet accident qui vient allonger la liste des drames en mer dans cette zone. Les recherches se poursuivent encore pour tenter de retrouver les deux autres pêcheurs toujours introuvables.



La non prise en compte des alertes et des prévisions météo par les pêcheurs serait un des facteurs fatals à cette recrudescence des accidents en mer, ces derniers temps, dans la zone.



En plus de cela, on relève la « défiance » de certains pêcheurs qui rechignent à porter des gilets de sauvetage. Toute chose qui favorise les cas de pertes en vies humaines. Deux accidents de mer avec un lourd bilan de cinq portés disparus en moins d’une semaine, la situation préoccupante mérite beaucoup plus attention de la part des autorités dans cette zone de pêche qu’est Kafountine où les pécheurs sont plongés ces derniers dans une zone de turbulence.



Des formations ou des opérations de sensibilisation doivent être menées sur place pour éviter ces genres de catastrophes qui ont fini de transformer Kafountine et ses côtes en zone de drame en mer.



C’est dans cette même zone de Kafountine qu’une dizaine de personnes, des candidats à la migration irrégulière, avaient péri dans une pirogue qui avait pris feu alors qu’ils se préparaient à rallier les côtes espagnoles.



Drame en mer par-ci, migration irrégulière par-là, Kafountine « nage » depuis dans les eaux troubles.



La présence d’étrangers dans cette zone n’est pas étrangère à cette nouvelle situation que vit cette zone de pêche, aussi zone de convergence de ressortissants des pays de la sous-région.



Si pour enrayer le phénomène de migration clandestine, des comités de veilles sont installés dans la zone, pour le secteur de la pêche, il urge aussi de mener des contrôles systématiques dans les embarcations pour contraindre les pêcheurs à respecter les mesures de sécurité.



