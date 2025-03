Kafountine / Drame en mer : Deux pécheurs portés disparus après une collision entre deux pirogues

« C’est au moment de quitter pour une pêche en haute mer, qu’une embarcation est entrée en collision avec une autre grande pirogue qui revenait de haute mer et qui s’apprêtait à accoster. Le capitaine de la petite embarcation, au bord de laquelle il y avait sept pécheurs, qui manipulait son téléphone, a fait preuve d’inattention et de négligence jusqu’à entrer en collision avec l’autre pirogue.



Sentant le danger, deux pécheurs ont sauté pour échapper à cette collision. Malheureusement pour eux, ils n’avaient pas porté de gilets de sauvetage. C’est ainsi qu’ils ont disparu… », retrace le responsable du CLPA, qui regrette que, malgré les cris d’alertes des pécheurs sur le rivage, le capitaine était collé à son téléphone.



Les recherches enclenchées depuis n’ont pas permis de retrouver les deux pécheurs, toujours portés disparus. Les familles des deux pécheurs sont même arrivées à Kafountine pour suivre les opérations de recherches, rendues très difficiles par les conditions météorologiques en ce moment dans la zone. Un accident qui remet sur la table, la question du port du gilet de sauvetage.



Dans les embarcations, il y a souvent quelques personnes qui portent des gilets de sauvetage, nous confie M. Demba, qui exhorte à des sanctions pour le non respect du port de cette tenue de sécurité en mer. S’il est rare de voir une collision de pirogues en mer, il est à rappeler qu’en 2022, un accident similaire s’était produit en haute mer, faisant des victimes.



En attendant, les acteurs du secteur sont plongés dans la consternation à Kafountine, zone de pêche par excellence.