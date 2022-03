Kahone / Interdiction de vente des produits de petit marché dans les concessions : Les populations très furieuses contre le nouveau maire Fatou Sène Rien ne va plus entre le nouveau maire élu de la commune de Kahone, Fatou Sène et les populations. Depuis la mise en circulation de son arrêté portant sur l'interdiction de la vente des produits de petit marché dans les concessions, l'affection que les populations avaient pour cette jeune maire commence à s'estomper de plus en plus.

Car sur le terrain, les populations qui continuent encore de soutenir leurs pauvres parents spéculateurs, ne peuvent comprendre une telle décision prise peut-être sur des personnes naturellement pauvres et qui n'ont que cette activité pour subvenir à leurs petits besoins. Surtout lorsque cette activité touche à leurs vies privées et, est effectuée dans un cadre privé, au sein même de leurs concessions.



Comme le racontent les populations, le maire Fatou Sène est allée plus loin que ça, en envoyant ses équipes et des gendarmes dans les concessions, pour intimider les vendeurs à domicile et leur faire une mise en garde.



Ce qui, de leur appréciation, commence à prendre des proportions plus inquiétantes vis-à-vis de la situation. Ainsi mobilisées avant-hier, dimanche, autour d'une rencontre avec la presse, ces populations se sont directement attaquées au maire de leur commune.



Mieux, elles lui ont signifié que " depuis 1994, l'activité commerciale est libéralisée au Sénégal et, est encadrée par un cadre juridique consistant avec des lois et règlements concernant la vente sur la voie et les lieux publics. Et dans le cas d'espèce, le marché de Kahone n'est pas un cadre spécialisé pour interdire la vente d'un quelconque produit ".



Mais plus grave que cela, les populations après une fouille minutieuse, racontent avoir trouvé un problème manifeste. Celui d'un indécent conflit d'intérêts, car le fournisseur de poissons tout comme les légumes, se trouve être son cousin direct et à part lui, nul n'a le droit de se procurer ces produits, encore moins les vendre à sa place.



Puisque pour l'instant, cette affaire a été introduite en justice, nous apprennent ces populations, une requête d'annulation sera introduite au niveau de toutes les juridictions jusqu'à la Cour Suprême, pour sortir victorieuses de ce bras de fer avec le maire.



Et dans cette dynamique de ne jamais accepter cette « forfaiture et cette intimidation municipale », elles invitent la maire à revoir sa position et à réintégrer les 15 pères de famille récemment limogés, sans notification formelle et le recrutement clientéliste dont elle fait usage depuis son accession à la magistrature de Kahone.













Sud Quotidien

