Kalidou Koulibaly : « Pape Abou a fait un grand match... On doit être humble si on veut... »

"Pape Abou a fait un très grand match" d'après son coéquipier et binôme au niveaux de l'axe central, Kalidou Koulibaly.



Revenant sur la belle prestation du Sénégal qui a largement dominé le Congo à l'occasion de la dernière journée des éliminatoires, il estime que cela leur permettra de faire le plein de confiance avant la CAN. "Il faut garder les pieds sur terre, le Sénégal a souvent des difficultés à sortir du groupe. Donc on va aller à la CAN pour déjà sortir de cette poule et après on verra..."



Idem pour les barrages au mois de mars, qualificatifs pour le mondial 2022, le capitaine des Lions pense qu'il faudra de l'humilité et de la concentration...

