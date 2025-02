Kampala : une experte appelle à une action en urgence pour un accès à l?eau et à l?assainissement pour tous Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Février 2025 à 16:08 | | 0 commentaire(s)|

La responsable du plaidoyer du Programme panafricain ‘’Wateraid’’, la Sénégalaise Kiné-Fatim Diop, a exhorté, à Kampala, en Ouganda, l’ensemble des acteurs à œuvrer ensemble en urgence pour assurer un accès à l’eau et à l’assainissement pour tous. « L’accès à l’eau potable et à l’assainissement est un droit fondamental et un facteur clé de santé, de dignité et de développement économique. Le moment est venu d’agir d’urgence’ pour son accès à tous », a-t-elle notamment indiqué. Elle prenait part à un panel animé par des experts, des élus et officiel de plusieurs Etats, à l’occasion du 22ème Congrès international et exposition de l’Association africaine de l’eau et de l’assainissement (AAEA). Cette rencontre se tient en Ouganda du 16 au 20 février autour du thème : ‘’Eau et Assainissement pour tous : un avenir sûr pour l’Afrique’’. Ces assises ont pris fin jeudi. « À moins de 5 ans de la réalisation de l’agenda des Objectifs de Développement Durable, il est nécessaire d’agir d’urgence sur la décentralisation fiscale pour une prestation durable de services WASH (eau, assainissement et hygiène)’’, a souligné Kiné-Fatim Diop. ‘’Travaillons ensemble pour assurer une décentralisation fiscale efficace pour une prestation de services WASH (eau, assainissement et hygiène), durable, inclusive et équitable pour tous, partout’’, a ajouté la responsable du plaidoyer du Programme panafricain ‘’Wateraid’’. Selon elle, la délégation des ressources financières et des pouvoirs de décision aux gouvernements locaux est essentielle pour garantir l’appropriation de services WASH durables et équitables pour tous, partout dans le monde. « Le coût de l’inaction est inacceptable. Nos dirigeants nationaux doivent donner la priorité aux investissements dans l’assainissement en allouant 0,5 % du PIB national à l’assainissement et 5 % du budget national à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène », a-t-elle souligné Présenté comme étant l’un des principaux événements du calendrier du secteur de l’eau, le Congrès international et l’exposition de l’Association africaine de l’Eau et de l’Assainissement rassemblent les parties prenantes et les principaux contacts du secteur conventionnel de l’eau ainsi que d’autres secteurs. L’AAEA est une association professionnelle qui rassemble des entités, des entreprises et des opérateurs du secteur de l’eau potable, de l’assainissement et de l’environnement en Afrique. Elle compte plus de 237 membres venant de 40 pays à travers le continent. Le 23ème Congrès international et exposition de l’Association africaine de l’eau et de l’assainissemen, est prévu à Yaoundé, au Cameroun. Avec Aps



