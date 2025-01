Kandia (Vélingara) : Les populations de Kael Bessel et environs réclament des forages pour étancher leur soif... Rédigé par leral.net le Mardi 21 Janvier 2025 à 00:58 | | 0 commentaire(s)|

Les populations des villages de Kael Bessel, de Sare Niary, Saré Faramba, Saré Samba Netty et Kéréwane réclament des forages pour étancher leur soif avec de l’eau potable. Dans la foulée, cela va participer à lutter contre les maladies liées à l’eau dans ces villages de la commune de Kandia, selon Aly Baldé porte-parole. Ainsi, c’est un cri de cœur que ce dernier vient de lancer pour que les autorités leur viennent en aide. Ce sera une vieille doléance qui sera réparée pour ces villages situés à moins de 10 kilomètres de la ville de Vélingara (Kolda). Dans cette dynamique, ils veulent remplacer leurs puits par des robinets où coulent de l’eau potable. D’ailleurs, Aly Baldé précise : « nous voulons transformer l’eau, source de maladie en source de santé. C’est pourquoi, nous sollicitons les autorités de l’État à nous installer un forage pour nos nombreuses populations… » Pour rappel, le ministre de l’hydraulique et de l’assainissement vient de lancer les 39.000 branchements sociaux pour les couches vulnérables à Kolda. C’est d’ailleurs, une manière pour ces populations du monde rural de voir leur rêve se réaliser afin de sentir dans les segments de l’équité territoriale. Mais d’ici-là, ces dernières devront prendre leur mal en patience avant la réalisation des forages tant souhaitée.

