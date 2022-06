Kanel (Matam) : Un ASP sauve un enfant tombé dans un puits et se fait... Rédigé par leral.net le Dimanche 12 Juin 2022 à 21:56 | | 0 commentaire(s)| Un ASP a fait parler de lui de manière héroïque à Kanel. A Matam plus précisément. En effet, ce dernier qui a l'habitude de venir tôt à son lieu de travail, a sauvé la vie à un enfant qui était tombé dans un puits. La commune, reconnaissante, l'a décoré devant ses supérieurs, qui se disent pas surpris par le geste de cet agent humble, sérieux et courtois.



