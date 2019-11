Kanel : un audit de la gestion du maire réclamé Le mouvement ‘’Kanel va mal’’ n’en peut plus de la gestion du maire de la localité Haymout Daff, jugée calamiteuse. En conférence de presse, hier, Abdou Demba Sow, responsable du mouvement, et ses camarades ont listé les nombreux problèmes de Kanel.

« Tout le monde se souvient des problèmes des inondations lors de l’hivernage à Kanel. Il n’y a pas de route. Les écoles sont dépourvues de tout. Il n’y a pas de médecins dans les structures de santé. La liste est vraiment longue. Le problème c’est que maire Haymouth Daff ne travaille pas. Nous réclamons d’ailleurs un audit de sa gestion calamiteuse », a fustigé Abdou Demba Sow dans des propos relayés par la RFM.

Interrogé par la même station, le maire de Kanel n’a pas souhaité répondre à ses accusateurs.



