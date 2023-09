Kankanto/Kolda: Des kilomètres pour des soins de santé et une quête inassouvie d'eau potable Rédigé par leral.net le Mercredi 6 Septembre 2023 à 19:06 | | 0 commentaire(s)| La situation dans le village de Kankanto, situé dans la région de Kolda, illustre un grave problème d'accès aux soins de santé de base. Les résidents se voient contraints de parcourir de longues distances pour trouver un traitement, car leur poste de santé local est non seulement dépourvu de médicaments, mais l'infirmière est souvent absente. En outre, un autre défi préoccupant frappe cette communauté : le manque criant d'eau potable. Les habitants, exaspérés, témoignent de l'ancien château d'eau qui ne fonctionne plus depuis sa panne et n'a jamais été réparé. Cette situation expose les difficultés que les résidents de Kankanto doivent surmonter au quotidien, mettant en lumière des besoins cruciaux non satisfaits.



