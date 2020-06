Kanye West s'engage à payer la totalité des études de la fille de George Floyd

Souvent critiqué pour ses positions politiques et pour ses propos sur la communauté noire-américaine, Kanye West a pourtant fait un virage à 180 degrés, en annonçant aux médias américains faire également un don de 2 millions d'euros en soutien aux familles de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor, devenus les visages des violences contre les Noirs aux Etats-Unis.



Une prise de position peu anodine, alors même que le rappeur, qui n'a jamais caché sa proximité avec Donald Trump, était jusqu'ici resté silencieux quant aux mouvements sociaux qui ont éclaté dans plusieurs villes des Etats-Unis.



«IL NE LA VERRA JAMAIS GRANDIR»



Tué le 25 mai dernier par un policier à Minneapolis, George Floyd était père d'une petite fille de 6 ans prénommé Gianna. Agée de 6 ans, la fillette est apparue dans de nombreuses vidéos sur les réseaux sociaux depuis le début des manifestations aux Etats-Unis.



Lors d'une conférence de presse très émouvante à Minneapolis, sa mère avait alors déclaré : «Gianna n'a plus de père. Il ne la verra jamais grandir, obtenir son diplôme… Il ne lui fera jamais remonter l'allée jusqu'à l'autel».

