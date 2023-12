Kaolack : Deux jeunes garçons périssent dans un incendie Rédigé par leral.net le Mardi 5 Décembre 2023 à 14:14 | | 0 commentaire(s)|

Les populations du village de Keur Madické, situé dans la commune de Ndiedieng, département de Kaolack, étaient plongées, avant-hier dimanche, dans l’émoi et la consternation. En effet, deux jeunes garçons, âgés de seulement quatre ans, ont péri dans un incendie. Le drame a également fait trois blessés et des dégâts matériels, a informé une […] KAOLACK- Les populations du village de Keur Madické, situé dans la commune de Ndiedieng, département de Kaolack, étaient plongées, avant-hier dimanche, dans l’émoi et la consternation. En effet, deux jeunes garçons, âgés de seulement quatre ans, ont péri dans un incendie. Le drame a également fait trois blessés et des dégâts matériels, a informé une source judiciaire. À l’en croire, ces deux victimes auraient été prises au piège dans un feu de foin. Aussi, a poursuivi la même source, les flammes ont emporté la toiture de la case contenant le foin. Alertés, les sapeurs-pompiers se sont rapidement transportés sur les lieux du drame. « Ils ont agi avec célérité pour contenir et maîtriser l’incendie, évitant ainsi un bilan encore plus lourd », a indiqué un témoin sous le couvert de l’anonymat. Le blessé a été évacué d’urgence à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass pour recevoir les soins appropriés. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances précises et l’origine de ce tragique incendie. Elimane FALL (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/kaolack-deux-jeunes-garcons-pe...

